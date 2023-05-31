معلومات الوزراء يطلق جلسة المنتدى الفكرى حول دور القطاع المالى فى دعم النمو

جدة - نرمين السيد - وفى مُستهل الجلسة، تم استعراض عرض تقديمى حول وضع الأسواق العالمية فى ظل المتغيرات المالية الحالية، ومؤشرات القطاع المالى عالميًا فى ظل استمرار سياسات التشديد النقدى، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالى والمصرفى فى مصر، ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك فى ضوء التحديات العالمية. إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالى فى مصر.

وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية جلسات المنتدى الفكرى لمركز المعلومات، الذى يُعقد دوريًّا للاستماع إلى الخبراء والمفكرين فى مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع المالى فى دعم النمو الاقتصادى فى مصر، بما يتطلب بحث مدى تأثير الأزمات التى طالت عددًا من البنوك العالمية؛ مثل أزمة بنك "سيليكون فالى" الأمريكى وغيره، وما إذا كانت تمثل ظاهرة قابلة للانتشار أم تعبِّر عن ظواهر أحادية، إضافةً إلى ضرورة بحث الأدوات السريعة المطلوبة لضمان استقرار البيئة التنظيمية والرقابية للأنظمة المالية.

إصلاح وتطوير القطاع المالى

ولفت الدكتور محمود محيى الدين، إلى أهمية استمرار إصلاح وتطوير القطاع المالى، بشقيه المصرفى وغير المصرفى، ودعم دوره فى تعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمار والائتمان، مُضيفًا أن هناك ضرورة لتعزيز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومضاعفة إسهامات القطاع المالى فى تمويل الاستثمارات الخاصة، بجانب تحديد أوجه ضخ الزيادة المطلوبة فى الاستثمارات العامة.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن دور القطاع المصرفى يكتسب أهمية كبرى مع استحداث آليات الشمول المالى، كما أكد ضرورة أن يمتد أثرها من مجالات الدفع الإلكترونى إلى الائتمان، مشيرًا إلى أهمية عمل مسح شامل لمدى تمتع القطاع المالى بمؤشرات الصحة الواجبة على المديين القصير والمتوسط، وتقييم جهوده فى تحقيق مؤشرات التنمية المالية.

كما لفت إلى وجود دراسة صادرة فى فبراير 2022 حول سبل تمويل التنمية فى مصر بالتعاون بين جامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية وصندوق النقد الدولى، حول سبل دعم القطاع المالى غير المصرفى، ودور القطاع غير الرسمى فى منح الائتمان، وإسهام القطاع المالى فى تمويل التنمية المستدامة، وذلك فى إطار دور القطاع الخاص لتقليل الفجوة المالية.

وأوضح "محيى الدين"، أنه ينبغى وضع تصور للسياسة التمويلية وأوضاع القطاع المالى، خاصة فى ضوء المتغيرات الجديدة لمؤشر الاستدامة والتحول الرقمى، بما يضمن دخول خريطة المنافسة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الأزمات العالمية يجب ألا تشغلنا عن أمور لا تقل أهمية؛ ومنها تطورات القطاع المالى فى مصر، ودوره فى تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات ومدى إسهامه فى زيادة دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى النمو الاقتصادى.

على الصعيد ذاته، شدد الدكتور محمد فريد على أهمية دور القطاع المالى فى تعبئة المدخرات، التى أكد أنها تعرضت لصدمات عديدة بسبب الأزمات العالمية حاليًا، بما يتطلب دعم أنشطة التأمين وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فى ظل الرغبة لرفع التمويلات المتاحة للقطاع الخاص لتتناسب مع مستهدفات النمو.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات ادخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازى 25% من الناتج المحلى الإجمالى، مُشيرًا إلى ضرورة وجود آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية، مُستعرضًا عددا من المقترحات المطلوبة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، من خلال استحداث صناديق استثمارية جديدة سواء فى صورة ملكية للأسهم أو سلع، وإعادة صياغة المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار، ورفع معدلات الشمول المالى، وزيادة جهود الرقمنة المالية، كاشفًا عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة "العقود الإلكترونية"، والتى تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا، مضيفًا أن ذلك الأمر سيسهم فى تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.

ومن جهة أخرى، اقترح شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الإجراءات لدعم دور القطاع المالى فى مصر، من خلال تشجيع القطاع التعاونى وتوحيد جهاته الرقابية بما يُسهم بشكل كبير فى رفع مستوى التمويل الصغير ومتناهى الصغر، إلى جانب تنويع السياسات التمويلية، وتشجيع تمويل المشروعات بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، من خلال أدوات مختلفة كطرح الأسهم أو التأجير التمويلى أو من خلال ما يعرف بــ "سندات الإيراد".

ولفت شريف سامى، إلى أهمية الخطوة الحكومية بطرح وثيقة ملكية الدولة بهدف توسيع قاعدة الملكية وطرح أسهم للشركات العامة، مُطالبًا بضرورة إعادة النظر فى الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ومدخرات هيئة البريد المصرى، وإعادة إدارة عوائدها بما يحقق التنمية المطلوبة، إلى جانب المضى قدمًا فى أنظمة التوقيع الإلكترونى، خاصة بالنسبة للمصريين فى الخارج، بما يُسهم فى زيادة توجيه مدخراتهم فى الصناديق الاستثمارية المختلفة، مشددًا على ضرورة البدء فى خطوات متكاملة لتسجيل العقارات كخطوة ضرورية لتطوير التمويل العقارى.

كما أكدت الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، أن الوصول بمعدلات الادخار إلى المستويات العالمية، والتى تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلى الإجمالى فى بعض الدول الآسيوية، يتطلب زيادة مستويات الدخل بما يفوق حدود الاستهلاك، مُطالبة بتوجيه الأنظمة التعاونية لدعم الممارسات الادخارية لدى أصحاب الدخول البسيطة كوسيلة لتحقيق مستهدفات التنمية، ومُضيفة أن القطاع الخاص أصبح يواجه تحديات كثيرة بسبب سياسات التشديد النقدى بعد رفع أسعار الفائدة، بما يتطلب بحث إمكانية الاستفادة من القطاع المالى غير المصرفى مع حل المشكلات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر.

فى المقابل، ذكر الدكتور أحمد سحلول، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن استقرار النظام المالى يعنى استمرار دوره فى الوساطة المالية حتى لو تعرض لصدمات داخلية أو خارجية، مشيرًا إلى أن النظام المصرفى المصرى نجح فى تحقيق الاستقرار المالى منذ الأزمة العالمية فى 2008 وحتى جائحة "كورونا" فى 2020؛ حيث يمثل القطاع المصرفى 90% من أصول النظام المالى، بقاعدة مستقرة من الودائع بنسبة 77% من الأصول الممولة من القطاع العائلى بما يضمن الاستقرار للنظام المالى.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزى، استقرار النظام المالى المصرفى المصرى؛ نظرًا لاستقرار قاعدته التمويلية المعتمدة على القطاع العائلى، على عكس ما حدث فى أزمة بنك "سيليكون فالى" الأمريكى، مشيرًا إلى تسجيل 22% زيادة فى عوائد القطاع المصرفى سنويًا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً مع زيادة تطور البنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية، والذى كان بمثابة عنصر أساسى لجذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر.

خفض الواردات ودعم القطاع السياحى

وأوضح الدكتور أحمد سحلول، أن تشديد السياسة النقدية بالدول الكبرى على حساب إكمال خطط التعافى الاقتصادى بعد الجائحة أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض بالدول الناشئة وخروج رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن استمرار سياسات خفض الواردات ودعم القطاع السياحى والاستثمارى يسهمان فى دعم النظام المالى المحلى، لا سيما بعد انخفاض عجز الميزان التجارى خلال النصف الثانى من عام 2022 بنحو 6 مليارات دولار مع تراجُع الواردات غير البترولية.

فى السياق نفسه، أكد النائب أحمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ضرورة زيادة حجم القطاع المالى غير المصرفى إلى الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة الدور التوعوى للجماهير بدور الأنشطة التأمينية، مع وضع البنك المركزى محفزات جديدة لدعم الشمول المالى من خلال طرق مبتكرة للوصول بالخدمات الائتمانية لأكبر شريحة جماهيرية ممكنة.

وقال الدكتور محمد زكى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تراجع معدلات الادخار القومى يمثل تحديًا أمام النمو والاستثمار، مطالبًا بمعالجة أوجه الخلل فى الطلب الاستثمارى للقطاع الخاص، والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، ومشيرًا إلى أهمية معالجة التحديات التى تتعلق برفع سعر الفائدة لإطلاق تمويلات القطاع الخاص، وذلك من خلال العمل على حل المشكلات الإنتاجية والتصديرية وزيادة عوائد السياحة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سعر صرف مرن، بما ينعكس على خفض المشكلات التضخمية.

جديرُ بالذِكر أن أولى جلسات المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد انطلقت فى ديسمبر الماضى، كملتقى يجمع مختلف الخبراء والمتخصصين فى جميع المجالات، لصياغة الرؤى والأفكار فى القضايا والمجالات ذات الأولوية لمتخذ القرار؛ حيث تطرقت الجلسات السابقة إلى "جهود تحقيق الانضباط المالى والاستدامة المالية فى مصر.. ومزيج السياسات الأمثل"، و"بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول"، و"سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة فى مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء"، و"التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية".