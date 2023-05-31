وزير الصحة يناقش إطلاق مشروع تبادل الخبرات الفرنسية بمنظومة التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السفير الفرنسى لدى مصر "مارك باريتى"، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية؛ لمتابعة مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين فى القطاع الصحى، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مشروعات التعاون الجارى تنفيذها بين الوزارة والوكالة الفرنسية، ومتابعة مؤشرات قياس الأداء، والأثر التنموى على المجتمع المصرى والمستفيدين من الخدمات المقدمة بتلك المشروعات، وكذلك متابعة التقارير الفنية والمالية لتلك المشروعات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الوفد الفرنسى مشروع دعم وحدات الرعاية الأولية، وأثره على رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة الوعى المجتمعى من المشكلات الصحية وكيفية معالجتها، وكذلك زيادة التردد على الوحدات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات المدرجة ضمن المشروع.

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا إطلاق العمل بمشروع تبادل الخبرات مع الخبراء الفرنسيين فى إطار دعم الحكومة لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، من خلال تدريب وتقييم المحافظات المدرجة ضمن المشروع.

وقال "عبدالغفار" إن الجانبين ناقشا التحديات التى قد تواجه العمل بتنفيذ المشروعات التى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، مضيفًا أن الوزير أكد أهمية التعاون المثمر مع الجانب الفرنسى والوكالة الفرنسية باعتبارها شريكًا للتنمية فى القطاع الصحى.