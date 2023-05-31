تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع محال مخالفة بالقاهرة الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع لبعض المحال التجارية المخالقة بمول (O1) ومول ووتر واى 2، وذلك للعمل بدون رخص تشغيل.





وقال رئيس الجهاز إنه تم إخلاء فيلا بالقطعة رقم 3 بالحى الأول المنطقة الأولى، وإخلاء الفيلا رقم 70 بالحى الثانى المنطقة الثالثة بالتجمع الخامس. وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أنه فى إطار الاستجابة الإيجابية من قاطنى مدينة القاهرة الجديدة تماشيا مع جهود الجهاز فى القضاء على الظواهر العشوائية، بادر ملاك القطعة رقم 3 بالحى الأول المخالفة للنشاط المرخص من سكنى إلى تجارى، وكذا القطعة رقم 81 النرجس 3 بالتجمع الخامس والمخالفة للنشاط المرخص من سكنى إلى تجارى " صالة ألعاب"، بإزالة أسباب المخالفة القائمة لكلتا القطعتين، وعليه قام جهاز المدينة بإرجاء إصدار قرار السحب والاسترداد لحين التأكد تماما من إعادة النشاط الأصلى المرخص لكلتا القطعتين (نشاط سكنى). وفى نفس السياق، قال رئيس الجهاز، إنه تم تنفيذ عدة حملات لرفع أى إشغالات بالطرق والأرصفة بالمدينة، حيث تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وتم رفع الإشغالات والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بالمنطقة الصناعية من أمام الورش والمحال وتم التحفظ على جميع الإشغالات، وتمت الحملات بإشراف من نواب رئيس الجهاز، والمعاونين، ورئيس لجنة الإزالات بالمدينة وبحضور مديرى التنمية والأمن بالجهاز.

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