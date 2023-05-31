ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء ، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2023/2022.





وتقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة الاوائل البالغ عددهم 12 طالب وطالبة، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد. وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الصف الثالث الإعدادى" 31788 طالب وطالبة، حيث حضر 30970 طالبا، نجح منهم 23310 طلاب بمعدلات نجاح بلغت 75 %. كما تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى "القسم المهنى" 328 طالب وطالبة حضر الامتحانات 316 طالبا نجح 255 طالبا بنسبة نجاح 80.6%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة 100% من الحضور بنتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين وأيضًا نسبة 95% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع. للاطلاع على النتيجة من هنا

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