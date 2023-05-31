«القوى العاملة» تُعلن عن 3687 فُرصة عمل فى 12 محافظة

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبى العمل،وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمى حقوق طرفى العمل العامل وصاحب العمل
وذكرت الوزارة ى بيان اليوم أن هذه الوظائف متوفرة فى 12 محافظة وهى: "القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وسوهاج وجنوب سيناء" فى التخصصات التالية:
مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء واتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، وإخصائيين تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وعمال زراعيين وتخصصات أخرى.
ونوهت الوزارة بأن هناك مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدمجهم فى سوق العمل.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر هذه الفرص.
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