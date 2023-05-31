هشام بدر: المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية نموذج يحتذى به عالميا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة هشام بدر الافتتاحية اليوم الأربعاء للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، وذلك خلال الاجتماع الخاص الذى نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى) بالتعاون مع وزارة التخطيط للتعرف على هذه المبادرة بحضور شركاء التنمية وممثلى عدد من الدول العربية.

وقال هشام بدر إنه يتم تنفيذ المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها وذلك فى إطار رئاسة مصر الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف أن الفكرة من هذه المبادرة هى مشاركة كل فئات المجتمع فى المشروعات البيئية التى تخدم عملية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المبادرة تلقت خلال العام الماضى (6300) مشروع من مختلف المواطنين بمختلف المحافظات منها (1000) مشروع خاص بالمرأة موزعة على 6 مجالات مختلفة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان فنية من الخبراء فى كل المحافظات لاختيار المشروعات الفائزة فى كل قطاع من القطاعات الستة وتقديم هذه المشروعات إلى الجهات التمويل الدولية المختلفة خاصة البنك الدولى والبنك الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".

وضرب بدر أمثلة للشراكة بين منظمة "الفاو" وعدد من المشروعات الفائزة لتوفير التمويل اللازم لها ومنها مشروع مكافحة "سوس النخيل" فى محافظة السويس إلى جانب مشروعات فائزة للنساء فى الفيوم (الأيادى الذهبية) ومشروع بالإسكندرية لنفايات الكمبيوتر وتحويلها إلى ماكينات لتقطيع المعادن بتكلفة 20 ألف جنيه بدلا من سعرها المتداول فى السوق البالغ 80 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشروع "باب رزق" فى كلية الفنون التطبيقية لتصنيع حلى النساء من الخردة حيث تم تدريب 20 ألف امرأة على هذه الحرفة، فضلا عن مشروع فى شمال سيناء لإحدى السيدات من خلال زراعة نباتات تقوم بامتصاص الزيوت وملوثات المياه وهو المشروع الذى تبنته الشركات العاملة فى مجال البترول.

وأشار إلى أن هذه المبادرة سيتم عرضها فى مؤتمر (COP28) فى دولة الإمارات العربية المتحدة كتجربة مصرية رائدة على مستوى العالم، أشادت بها الأمم المتحدة.

من جانبها، أكدت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزى، فى كلمتها، حرص الجامعة العربية على دعم جهود مصر لنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات العربية العاملة فى مجال التنمية المستدامة.

وأضافت أنه سيتم تعميم المبادرة المصرية على الدول العربية لما لها من أثر بالغ على رفع مستوى وعى المجتمعات العربية بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها وبقضايا التنمية المستدامة بشكل عام.

وأكدت أن الهدف من اجتماع اليوم هو التعرف على هذه المبادرة التى حظيت بإشادة الأمم المتحدة باعتبارها مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

وقدم وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر، خلال الاجتماع، عرضا مرئيا حول عناصر المبادرة وكيفية استفادة الدول العربية من هذه التجربة المصرية الرائدة.

وتهدف المبادرة إلى تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى؛ وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيات الحديثة،وتمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.