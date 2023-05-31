ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 8582 شخصا خلال مايو

جدة - نرمين السيد - وأوضح المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - فى بيان اليوم الأربعاء - أن الميناء استقبل السفينة السياحية SIRENA القادمة من حوض البحر المتوسط على متنها 654 راكبا و357 شخصا من طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، وستغادر السفينة لتستكمل رحلتها البحرية مساء اليوم إلى ميناء الإسكندرية.

وأضاف أنه تم خلال الشهر الجارى استقبال السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 ركاب و661 من طاقم البحارة، كما استقبل السفينة السياحية AMADEA وتحمل 429 راكبا و315 من طاقم السفينة، والسفينة VAIKING MARS على متنها 917 راكبا و455 طاقم السفينة، والسفينة COSTA PACIFICA على متنها 2564 راكبا و1021 طاقم السفينة.

وأكد أن هذا النشاط للميناء يعد دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتى تدل على ثقة المسارات السياحية فى موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.