الخميس.. صرف معاشات يونيو بالزيادة

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حقيقة تطبيق زيادة جديدة فى المعاشات، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتطبيق زيادة المعاشات منذ 6 أشهر مبلغ مقطوع لأصحاب المعاشات. وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى أنه كان من المقرر صرف زيادة المعاشات فى شهر يوليو ولكن الرئيس السيسى وجه بتبكير صرف الزيادة إلى شهر إبريل بنسبة 15%، ويستعرض" دوت الخليج "قيمة المعاشات بعد الزيادة - المواطن الذى يحصل على 1300 جنيه معاش يصل بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 1495 جنيها. - يصل معاش 2300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 2645 جنيها. - 3500 جنيه المعاش يصل بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 4025 جنيها. - المعاش ذات قيمة 4300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4945 جنيها. - المواطن الذى يحصل على معاش 5300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 6095 جنيها. - 6500 جنيه معاش يصل بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 7475 جنيها.

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