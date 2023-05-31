مجمع السولار والبنزين بأسيوط.. توطين الصناعة الاستراتيجية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح ملامح أحد أهم مشروعات توطين الصناعات الاستراتيجية وهو مجمع السولار والبنزين بأسيوط.

ويعد مجمع السولار والبنزين بأسيوط أحد أهم المشروعات البترولية على مستوى محافظات الصعيد.

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