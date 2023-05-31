رئيس قناة السويس يبحث مع سفير مصر بلندن المشاركة باجتماعات المنظمة البحرية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مع سفير مصر لدى المملكة المتحدة شريف كامل، آليات مشاركة هيئة قناة السويس فى اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية "IMO" فى لندن.





وأوضح رئيس الهيئة -فى بيان اليوم الأربعاء- أن اللقاء تناول آليات توطيد العلاقات مع المؤسسات البحرية الإنجليزية، من خلال تعزيز التعاون بين السفارة المصرية وهيئة قناة السويس، وتنظيم زيارات خاصة لوفود المنظمات البحرية الإنجليزية؛ للتعرف عن قرب على مستجدات أعمال التطوير بقناة السويس وأجندتها المستقبلية.

وأعرب عن تقديره للجهد المبذول من قبل السفارة المصرية فى المملكة المتحدة، فى توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين على كافة الأصعدة، بفتح آفاق جديدة للتواصل الفعال بين المؤسسات والهيئات المصرية مع المؤسسات والمنظمات والأطراف الفاعلة فى المملكة المتحدة.

من جانبه، أكد السفير شريف كامل، على الأهمية الكبرى التى تمثلها المشاركة المصرية فى اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية ممثلة فى وفد وزارة النقل ووفد هيئة قناة السويس بما يعبر عن المكانة الاستراتيجية المهمة التى تتمتع بها قناة السويس والموانئ المصرية لحركة التجارة العالمية واستدامة سلاسل الإمداد.

فى ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة لشريف كامل السفير المصرى لدى المملكة المتحدة.