رئيس الوزراء: مصر ستظل داعما قويا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت وستظل داعما قويا ومساندا راسخا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التى تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى.





وقال مدبولى، فى كلمة خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم الأربعاء مع نظيره الفلسطينى الدكتور محمد أشتيه بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أرحب برئيس الوزراء الفلسطينى والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق لدولته ضيوفا أعزاء على أرض مصر الكنانة التى كانت وستظل داعما قويا ومساندا راسخا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التى تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه من حسن الحظ أن تكون مباحثاتنا اليوم مع فلسطين الشقيقة فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة هى أول مباحثات رسمية يستضيفها هذا المقر الجديد مع أى دولة فى العالم ليخلد التاريخ ذلك فى سجلاته بتقدير وإعجاز ونسجله نحن فى قلوبنا بكل محبة وترحاب.

وقال رئيس الوزراء إن زيارة نظيره الفلسطينى الدكتور محمد أشتيه إلى مصر تأتى فى توقيت مهم للغاية، إذ تموج المنطقة والأراضى الفلسطينية المحتلة بتطورات متلاحقة تهدد الاستقرار وتؤجج العنف وتلقى بظلاله السلبى على تطلعات شعوبنا نحو تكريس السلام والعيش المشترك.

وأكد مدبولى التزام مصر الكامل بنهجها التاريخى فى تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطينى والعمل على تحقيق التهدئة فى الأراضى المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التى تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطينى من أجل خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعودة الأمل فى تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأشار مدبولى إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية، فقد تطرقت المباحثات الموسعة اليوم إلى العديد من موضوعات التعاون المنبثقة عن التوافقات التى تمت أمس خلال المباحثات التى جرت بين الأشقاء فى الوفد الفلسطينى مع نظرائهم المصريين وخاصة فيما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز نفاذ السلع من المنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية، فضلا عن تعزيز التعاون فى المجالات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والربط الكهربائى والتعاون فى العديد من المجالات الأخرى.

وأضاف أنه فى ختام مباحثاتنا تم التوقيع على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية فى مصر وفلسطين، وبروتوكول التعاون فى المجال الزراعى بين وزارتى الزراعة فى مصر وفلسطين، مؤكدا ثقته فى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل المزيد من أطر التعاون المشتركة.

وأعرب مدبولى، فى ختام كلمته، عن ترحيبه بنظيره الفلسطينى الدكتور محمد أشتيه والوفد المرافق له، متمنيا لهم جميعا طيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر، كما أتمنى لوطنهم الغالى فلسطين الحبيبة وشعبها الصامد كل الخير والأمن والاستقرار.