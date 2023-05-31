ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبا وطالبة، أما إجمالى عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية فقد بلغ 38 طالبا وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية، مقدما الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة، ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيس فى نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه؛ قال مدير مديرية التربية والتعليم الدكتور عربى أبوزيد، إنه سيتم رفع النتيجة على الموقع (من هنا)، مضيفا أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ اعتبارًا من يوم السبت القادم، وتستمر لمدة 15 يومًا، مبينا أنه يحق لولى الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.