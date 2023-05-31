الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 10.5 مليون خدمة طب أسرة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".





وأوضحت الهيئة -فى بيان اليوم الأربعاء- أن خدمات طب الأسرة تم تقديمها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى الآن، أى ما يقرب من 4 سنوات من تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل، وحتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى أن وحدات ومراكز طب الأسرة تعد بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، لافتة إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعزز مفهوم طب الأسرة، حيث تغطى وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن طبيب الأسرة هو كلمة السر فى المنظومة الجديدة والتى انطلقت من بورسعيد منذ مايقرب من 4 سنوات، وانطلقت خدماتها فى محافظتى الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء فى فبراير 2021، لافتا إلى تقديم خدمات طب الأسرة من خلال 179 وحدة ومركزا تابعا للهيئة بتلك المحافظات منذ انطلاق المنظومة بهم وحتى الآن.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نظام طب الأسرة، يسهل على منتفعى التأمين الصحى الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتى يتواجد بها الملف الطبى للمنتفع، فيما تسهم هذه الوحدات فى ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتًا إلى أن هذه الوحدات هى المنوطة بإجراء الفحص الطبى الشامل للمواطنين والذى يتم سنويًا على منتفعى المنظومة الجديدة، باعتباره التزاما وفرضا على هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.