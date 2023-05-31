الكنيسة تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبدأت رحلة مسار العائلة المقدسة من بيت لحم فى فلسطين، واتخذت العائلة المقدسة فى رحلتهم إلى مصر 20 مسارا، حتى وصلت العائلة المقدسة إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.
وشمل مسار العائلة المقدسة فى مصر 25 موقعا زارهم السيد المسيح، واهتمت الدولة بإحياء وتطوير المسار الخاص بالعائلة المقدسة.
وتنظم الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء احتفالية بهذه المناسبة، فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة.
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