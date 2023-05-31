إطلاق أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالا باليوم العالمى للدراجات، الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة للقاعدة الشعبية، ومشاركة بفقرات فنية للإدارة المركزية لتنمية الشباب.





وانطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية متوجها إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورا ببعض معالم العاصمة، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية تنظيم ماراثون رياضى للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تواكب أحدث التطورات العالمية، للارتقاء بمنظومة العمل والجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى اهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة فى أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة فى مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصة رياضة الدراجات.

وأضاف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضى يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات فى التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحى البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مؤكدا على أهمية الرياضة فى حياة الفرد، ودورها فى تنشئته بصورة إيجابية.

وعلى هامش الماراثون، قام وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، بتفقد دراجات مشروع زود.. دخلك، بالتعاون مع طلبات، والذى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات من قبل الوزارة فى جميع المراحل كطيارين مستقلين بنظام العمل الحر وذلك لزيادة دخلهم وتحسين مستواهم المعيشى ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين، فى إطار الدور المجتمعى الذى تلتزم به الشركة فى مصر من أجل تحسين دخلهم وجودة حياتهم.



ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى نهج الوزارة نحو الدمج والربط بين قطاعى الشباب والرياضة، وإعلاء التنمية الرياضية بالمجتمع، وتكثيف البرامج والمشروعات الشبابية، مشيرا أن مبادرة دراجتك.. صحتك تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وفى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، وتشجيع الشباب والمواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية فى التنقل ومساهمتها فى تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها.