محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51%

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 - 2023، بنسبة نجاح 81.51%، وذلك خلال عرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حامد عقل، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.





وهنأ المحافظ، الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد، لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل. من جانبه، أوضح محمد عقل أن عدد الذين تقدموا للإعدادية العام بلغ 2868 طالبا، حضر منهم 2769 طالبا، و99 غائبا، نجح منهم 2257 طالبا بنسبة 81.50%، والتعليم الرسمى لغات تقدم 272 حضر منهم 271 وغاب منهم طالب واحد ونجح 257 نسبة النجاح 94.84%، خاص لغات 140 متقدما، وحضر منهم 139 وغاب طالب واحد، نجح 135 طالبا بنسبة نجاح 97.13% والتعليم الدولى تقدم 20 طالبا ونجح 17 منهم بنسبة نجاح 85%، وللمنازل تقدم 50 طالبا وحضر 40 وغاب 10 طلاب، نجح 19 طالبا بنسبة 47.50%.

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