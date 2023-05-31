"الأعيان".. على شاشة "الوثائقية" في يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 01:35 مساءً - تعلن قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها السلسلة الوثائقية "الأعيان"، وهي سلسلة تتناول السيرة والمسيرة لعدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم: عبد الحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبد النور، وأحمد باشا قرشي.

,تُوثق الحلقات في متنها التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها مصر في هذه الحقبة، من خلال رصد الأدوار المهمة التي قدمها هؤلاء "الأعيان" لدعم الأمة المصرية على جميع الأصعدة، سواء بالمال أو الجهاد.

هذا، وتعرض السلسلة مجموعة من الوثائق والشهادات التي ترصد حجم التحديات التي واجهتها الرأسمالية الوطنية من أجل تقوية الاقتصاد المصري، وتمصير الصناعات التي كانت حكرًا على الأجانب وحدهم دون شريك محلي لهم، مثل صناعة الغزل والنسيج.

كذلك تفند السلسلة في حلقاتها عددًا من الشائعات والأباطيل التي طاردت عددًا كبيرًا من "أعيان" هذا الزمن، إلى جانب تنقيبها عن الإسهامات النيايبة والبرلمانية للأعيان، وكيف صاروا عمادًا ونواة لتأسيس عدد من الأحزاب المصرية.