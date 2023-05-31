بنسبة نجاح 85.1 %.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة بعد اعتمادها

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كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9 % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك 259 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية مشيرا الى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72 % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.
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