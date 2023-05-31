مدبولى يشهد توقيع عدد من الوثائق بين مصر وفلسطين

جدة - نرمين السيد - شهد كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عدد من الوثائق بين جمهورية مصر العربية ودولة فِلَسْطين، عقب انتهاء المباحثات التى تمت بين الجانبين برئاسة رئيسيْ وزراء البلدين.





وتمثلت الوثيقةُ الأولى فى توقيع بروتوكول تعاون فى المجال الزراعى بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة بدولة فِلسطين، ووقعه من الجانب المصريّ السيد القُصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن الجانب الفِلسطينى رياض عطارى، وزير الزراعة. أما الوثيقة الثانية التى تم توقيعها فهى بروتوكول مُشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فِلسطين، ووقع هذا البروتوكول من الجانب المصريّ سامح شكرى، وزير الخارجية، ومن الجانب الفِلسطينى الدكتور رياض المالكى، وزير الخارجية والمغتربين.

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