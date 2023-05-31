الشعب الجمهوري من الحوار الوطني: نحتاج أن يكون التعليم قضية قومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 02:32 مساءً - قالت أمل مصطفى عصفور، عضو لجنة البحث العلمي بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، انها موافقة على مقترح إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، قائلة: نحتاج التعليم أن يكون قضية قومية تهتم ليس فقط بإيصال المعرفة وإنما قضية تتعلق ببناء الإنسان استراتيجيًّا ولكل الأجيال المتعاقبة بشكل مستمر.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة الحوار الوطني الخاصة بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الذي أحاله رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء ويناقشه الحوار الوطني، اليوم الأربعاء: يجب أن يكون ليس فقط مجرد بعض المخرجات لتعليم المواطنين كيفية التدريب في مجال العمل ولكن تنمية القدرات، خاصة أننا في عالم متغير.

وأكدت أن حزب الشعب الجمهوري موافق على القانون، مع إبداء بعض الملاحظات والتي تتمثل في:

- التشكيل يجب أن يكون فيه خبراء أكثر من التنفيذيين، وأصحاب المصلحة، خاصة أن الوزارات تقوم بالتنفيذ ولديها رؤى مختلفة.

- يجب أن يشكل المجلس مجموعة من الخبراء لديهم دراسات كافية بالتطورات المتلاحقة في التعليم والتدريب عالميًّا، ويجب أن يشكل من الخبراء أكثر من الوزارات.

- الوزارات ليس لها علاقة بأهداف واختصاصات المجلس وستكون لجنة وزارية أكثر.

- يجب أن يهدف إلى توحيد الرؤى والنظر إلى التعليم كوحدة متكاملة.

- ضرورة الاهتمام بالطفل بداية من التحاقه بالمدرسة حتى تخرجه في الجامعة، وبناء على تأخيله لسوق العمل.

- كل وزارة لها رؤية مستقلة.. ولكن يجب أن تكون لها رؤية متكاملة والنظر للتعليم نظرة عامة شمولية.

- مهم أن يكون للمجلس اختصاصات استراتيجية وليس تنفيذية والنظر إلى كل ما يتم بشكل استراتيجي.

- يجب الاهتمام بالبحث العلمي ويكون للمجلس دور مستقل.

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :"جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".

واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".

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