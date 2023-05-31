الحكومة تتابع مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، حركة البضائع وسير إجراءات الاستيراد فى المنطقة الحرة بالمحافظة، كما اطّلع على سير إجراءات العملية الاستيرادية، وخروج البضائع، وذلك خلال الاجتماع بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتورى، ورئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق.

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