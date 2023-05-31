المتحدث العسكرى: إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

جدة - نرمين السيد - وقع اللواء أح عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية، بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولى جامعة أسيوط.





فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانات وبما يحقق التعاون المثمر فى شتى المجالات. ويهدف البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمى والبحثى لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم فى الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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