احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 03:30 مساءً - كتلة الحوار تعلن الموافقة المبدئية على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

أعلن الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار ، الموافقة المبدئية على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال إلى لجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني.

وقال: "موافقون على القانون، لكن لدينا بعض التعديلات؛ مش عاوزين المجلس الوطني الجديد يتحول إلى لجنة وزارية جديدة؛ ولدينا اقتراح بمساواة عدد الخبراء بعدد تمثيل الوزراء داخل المجلس"، مشددا على ضرورة وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد؛ وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم.

وأوضح أنه يجب تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية في قياس جودة التعليم؛ كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.