تعليم بنى سويف: الفحص الطبى للتلاميذ المتقدمين للمدارس والروضات

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف محمد عبد التواب، أنه تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ببنى سويف، لتحديد بعض المدارس فى المدن، لتكون مقراً لإجراء الفحص الطبى الشامل على الأطفال لاستكمال إجراءات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائى والأول الإعدادى.





وأوضح عبد التواب - فى بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء بالتزامن مع فتح باب التقديم الإلكترونى للروضة والابتدائى الذى يستمر حتى 30 يونيو القادم، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد هانى غنيم بالتيسير على أولياء الأمور وتجنب الزحام.

ومن جانبه، أوشار مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ببنى سويف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، إلى أنه بالاتفاق مع مسؤولى التعليم، تم تحديد مدرسة بكل إدارة تعليمية، وهى مدارس (الشهيد مينا عزت لبندر بنى سويف الجديدة بنات لإدارة أهناسيا، التعاون للواسطى الإعدادية بنات بالفشن، الاتحاد الابتدائية بنين ببا، معهد بوش الابتدائى ناصر، الشهيد يحيى جلال بسمسطا)، ويتم الفحص لأطفال وتلاميذ القرى بالأماكن المخصصة لهم المحددة من خلال فرع هيئة التأمين الصحى.

وبين أنه ستبدأ أعمال الفحص الطبى الشامل فى الفترة من 4 إلى 30 يونيو المقبل لطلاب الروضة والصفين الأول الابتدائى والإعدادى، مع ضرورة تجهيز صورة من شهادة ميلاد مميكنة "رقم قومى" وصورة حديثة للطفل أو الطالب.

من جانبه، تابع المحافظ، سير الإجراءات والخطوات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمتعلقة بإجراء الكشف الطبى والفحص الشامل للأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائى والإعدادى للعام الدراسى الجديد 2023 2024.