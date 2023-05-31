- 1/2
- 2/2
ووقع البروتوكول كل من المهندس أحمد حسن الظاهر، الرئيس التنفيذيّ لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويهدف البروتوكول إلى التنسيق والتعاون بين طرفَيْه لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دعم الاستثمار فى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذل المزيد من الجهود فى سبيل تحسين بيئة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وعلى هامش التوقيع، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار العمل على جذب المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، ووضع مصر كمركز إقليمى دولى وبوابة عالمية للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال، وتقدم مركزها فى الخريطة العالمية لريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى.
وقال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: تهدف الهيئة إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التى أصبحت ركيزة أساسية فى تطور المجتمعات وتقدمها، ويقع على عاتقها، وفقاً للدور المنوط بها، تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإسهام فى تطوير وتنمية الجهات العاملة فى هذا المجال؛ بهدف تشجيع وزيادة حجم المنتجات والخدمات والتطبيقات المختلفة فى هذا الشأن.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إلى الجهود الحثيثة التى تقوم بها الهيئة لتنظيم وتسهيل الاستثمار فى مصر، لتصبح مصر الشريك الأفضل لمؤسسات المال والأعمال على مستوى العالم، من خلال تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ من أجل الترويج لمصر كوجهة استثمارية واعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لدعم شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.