وزير التعليم يشرح آليات انتقاء وإعداد المعلمين الجدد: حوكمة وشفافية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بدوره استعرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات انتقاء المعلمين الجدد، مؤكدا أنها تتميز بالحوكمة والشفافية، لافتا إلى أنه تم إجراء تعديل على قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007، إذ أصبح هناك اختبارات إلكترونية تجرى فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إضافة إلى تدريبات مؤهلة للالتحاق بالعمل.

وأضاف الوزير أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وأساتذة كلية التربية، تم إنشاء بنك أسئلة، يسحب منه امتحان يؤديه المتقدمين للمسابقة بشكل مميكن بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أن الامتحان ينقسم إلى 5 مكونات: التخصص الأكاديمى، التخصص التربوى، الثقافة العامة والمهارات التكنولوجية، السمات الشخصية، المكون اللغوى.

ولفت إلى أنه مع بدء التقديم للمسابقة لاختيار 30 ألف معلم فى مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى الثلاثة من الحلقة الابتدائية، تقدم 140 ألفا، بينهم 110 آلاف أوراقهم سليمة، دخل الامتحان منهم 95 ألفا واجتازه فقط 28 ألف متقدم.

وأكد الوزير أن هذه الآلية تؤكد انه لا مجال لتدخل العنصر البشرى أو الوساطة فى اختيار المعلمين، موجها رسالة للمقبولين: "هتبقى فخور إنك اجتزت الاختبارات".

وتابع حجازى، إنه بعد اختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تم تصميم برنامجين تدريبيين، أحدهما للتأهيل التربوى للتعلم النشط لمدة 4 أيام، والآخر برنامج تدريبى فى اللياقة البدنية والذهنية، يتضمن التمارين البسيطة والتأهيل لكشف الهيئة وتعريف المعلمين بالمشروعات القومية للدولة، بعد ذلك جاء دور الأكاديمية العسكرية، لتوقيع الكشف الطبى والرياضى وكشف الهيئة على المعلمين المقبولين.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر أصبح لديها آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشرى.

وفى ذلك السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا وشخصيا، بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب الفنى والشخصى التى تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم بكفاءة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإدارى بالتركيز على تطوير العنصر البشرى والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى تقديم الخدمة العامة للمواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعيين 150 ألف معلم فى مختلف المراحل الدراسية لسد العجز على مستوى الجمهورية، خلال 5 سنوات، بحيث يتم تنظيم مسابقة لتعيين 30 ألف معلم فى كل عام.

وبدأت الموجة الأولى لتعيين المعلمين، فى يوليو الماضى، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مسابقة للتعاقد مع 30 ألف معلم فى تخصص "رياض الأطفال ومعلم الفصل للصفوف الثلاثة الأولى" وهى الآن فى مراحلها النهائية قبل توقيع العقود بين المقبولين ووزارة التربية والتعليم.

وفى فبراير الماضى، فتح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باب التقديم للمسابقة الثانية، للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد "فصل" للصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية.