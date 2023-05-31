وزيرا السياحة والثقافة يبحثان وضع خطة عمل للترويج لمنتج السياحة الثقافية

جدة - نرمين السيد - التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين ومناقشة وضع خطة عمل مشتركة للترويج لمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهى محليا ودوليا وطبقا للمعايير الدولية.





وقد حضر اللقاء، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، وأحمد سعودى مدير عام مكتب وزيرة الثقافة.

وقد جاء ذلك اللقاء بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية فى دعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال وضع خطة عمل لإعداد أجندة أحداث وفعاليات سياحية، وثقافية، وفنية.

وخلال اللقاء، أكد أحمد عيسى على أهمية الترويج لمنتج السياحة الثقافية الذى يتميز به المقصد السياحى المصرى، ويجذب شرائح معينة من السائحين ممن لديهم شغف كبير بالثقافة والفنون حول العالم.

وأشار إلى أن الترويج لمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهى يندرج ضمن الأنشطة المتنوعة التى يقدمها منتج السياحة الثقافية فى مصر بصفة عامة، ويساهم فى إثراء البرامج السياحية للسائحين فى مصر وغنى وتنوع تجربتهم السياحية بها، وذلك وفقا لما أكدته نتائج إحدى الدراسات التسويقية التى قامت وزارة السياحة والآثار بإجراؤها خلال الفترة الماضية، حيث جاءت شريحة السائحين اللذين يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار من أكثر الشرائح التى لديها طلب كبير على زيارة المقصد السياحى المصرى، بجانب أربع شرائح أخرى هى سياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معا، بالإضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين الكيلانى على استعداد وزارة الثقافة الكامل بكافة إمكاناتها للتعاون فى هذا الملف الهام، مشيرة إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية المختلفة حيث تعتبر عنصر جذب للمقصد السياحى المصرى، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية ذات البعد الترفيهى، وذات البعدين الدولى والإقليمى، بهدف الترويج لما تملكه مصر من منتج ثقافى وتراثى متميز ومتفرد يحافظ على الهوية المصرية ويعرف بها عالميا، مؤكدة أن تلك الفعاليات ستقام بالمناطق الأثرية من خلال برنامج سنوى مسبق لهذه الفعاليات.

وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على مقترح توقيع بروتوكول تعاون فى هذا الشأن، والبدء فى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلى الوزارات والجهات والهيئات المعنية وتكون برئاسة وزارة السياحة والآثار وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة، لاقتراح الرؤية وآلية تنفيذ أجندة فعاليات وأحداث سياحية، وثقافية، وفنية محلية ودولية تقام فى الأماكن السياحية والأثرية فى مصر، مع اقتراح أماكن محددة جاذبة لإقامتها وتحديد نوعية العروض التى سيتم تقديمها بها.

بالإضافة إلى الاتفاق على مقترح تشكيل مجلس استشارى لممثلى القطاع الخاص ومجموعة من أشهر الفنانين المصريين الرواد فى مجالات فنية مختلفة للاستفادة من مقترحاتهم ورؤيتهم فى هذا الشأن.