ربيع: قناة السويس كانت سباقة فى التعامل الإيجابى مع مبادرات IMO

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، أن قناة السويس كانت سباقة فى التعامل الإيجابى مع العديد من المبادرات الهامة التى دعت لها المنظمة البحرية الدولية IMO فى المجتمع الملاحى الدولى من بينها التعامل الإيجابى مع أزمة البحارة من خلال السماح بتغيير الأطقم البحرية فى المدخلين الشمالى والجنوبى للتخفيف من وطأة تأثير جائحة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال مشاركة الفريق أسامة ربيع فى اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية MSC بالمنظمة البحرية الدولية "IMO" والتى تنعقد بمقر المنظمة بلندن، بحضور السفير شريف كامل سفير مصر فى المملكة المتحدة وممثلى الدول الأعضاء وكوكبة من الشخصيات الفاعلة فى المجتمع الملاحى. وقالت هيئة قناة السويس اليوم، فى بيان اليوم، إن تلك المشاركة تأتى نتاجا للعلاقات المثمرة مع المنظمة البحرية الدولية وانطلاقا من الدور الحيوى للقناة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وتهدف اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية لمناقشة كافة القضايا والأطروحات ووضع التشريعات المتعلقة بالسلامة البحرية والأمان الملاحى لسفن الأسطول البحرى العالمى والتى تضم تحت مظلتها العديد من القضايا مثل القرصنة والأمن السيبرانى والسفن ذاتية القيادة. من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على المشاركة الفعالة فى كافة الفعاليات البحرية الدولية والتى تتيح التعرف عن كثب على القضايا الملحة التى تشغل المجتمع الملاحى الدولى، وما يترتب عليها من تبادل الرؤى حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتبنى مبادرات بناءة وإصدار التشريعات والمواثيق التى تصب فى صالح خدمة مجتمع الملاحة الدولى. يذكر أنه من المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة فى المجتمع الملاحى.

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