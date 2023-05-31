رانيا المشاط: الابتكار فى صنع السياسات يقودنا للتغلب على التحديات العالمية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الابتكار فى صنع السياسات وتعزيز الشراكات الهادفة لدفع جهود التنمية يعد من الآليات الهامة للتغلب على التحديات التى يواجهها العالم فى الوقت الراهن، إلى جانب تبنى الحلول التكنولوجية المبتكرة التى تسرع وتيرة وتعزز كفاءة جهود التنمية المبذولة.





جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول "الابتكار من أجل تعزيز التنمية العالمية"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية فى دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد لتجمع دول "البريكس"، التى تعقد فى مدينة شنغاهاى بالصين، حيث ألقت السيدة ديلما روسيف، رئيسة البنك الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، وشارك فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولى العديد من ممثلى الحكومات والاقتصاديين من بينهم البروفيسور جاستين لين، الاقتصادى الصينى، والاقتصادى أبهيجيت بانيرجى، أستاذ الاقتصاد الدولى فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وغيرهم.

وأضافت "المشاط"، أن تعزيز جهود التعاون الدولى وتعظيم الأثر منها لدعم جهود التنمية يتطلب الالتزام بمبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائى الفعال GPEDC، والتى تقوم على 4 محاور رئيسية تعزز من ملكية الدول للبرامج والأولويات التنموية، إلى جانب الشفافية والمسئولية المشتركة والنتائج القابلة للقياس، موضحة أن كافة الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تقوم على هذه المبادئ بما يحقق التكامل فى الجهود المبذولة والاستجابة للمتطلبات التنموية والأولويات الوطنية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية تدشين بنك التنمية الجديد ودوره فى تعزيز التكامل الإقليمى والتعاون جنوب جنوب، موضحة أن هناك قواسم مشتركة بين كافة دول العالم على رأسها سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخى، وأن تحقيقها يتطلب المزيد من العمل المشترك والتعاون الدولى.

وذكرت أنه فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر بشكل كبير لاسيما على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فإن التعاون جنوب جنوب يمكن أن يمثل حافزا لجهود التنمية فى هذه الدول من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا والتجارب التنموية، وتوفير الحلول الإنمائية التى تتسم بالكفاءة والتى أحدثت أثرا على أرض الواقع، موضحة أن تواجد الاقتصاديات الناشئة الكبرى فى بنك التنمية الجديد، يدفع بالتعاون جنوب جنوب ويحفز الشراكات الشاملة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى، انطلاقا من دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، تعمل على دفع التعاون جنوب جنوب وعلى مدار الفترة الماضية قامت بالعديد من الخطوات من بينها إعادة إطلاق أكاديمية التعاون جنوب جنوب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، كما عقدت العديد من الجلسات وورش العمل لتفعيل آليات التعاون جنوب جنوب خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، ومؤخرا تم عقد جلسة رفيعة المستوى بالتعاون مع وكالة "النيباد" ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى شارك فيها 50 من رؤساء المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لمناقشة تعزيز التعاون جنوب جنوب.

وتضم محفظة التعاون الإنمائى لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، أكثر من 300 مشروع بقيمة نحو 26 مليار دولار، وقامت وزارة التعاون الدولى بمطاقة محفظة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لرصد ومتابعة استخدام التمويلات المختلفة فى تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية السبعة عشر.