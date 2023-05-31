محافظ الدقهلية: مصر دائما وأبدا أرض المحبة والسلام للجميع

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن مصر دائما وأبدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ حين شيدت حضارتها التى مازالت خالدة حتى اليوم وستظل على مر العصور، مشيرا إلى أن مصر ستظل خالدة شامخة أبد الدهر بأبنائها الأوفياء الذين ضربوا للعالم أروع الأمثلة فى الانتماء للوطن.





جاء ذلك - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء - خلال لقاء محافظ الدقهلية اليوم مع الأنبا بولا مطران محافظة الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك والوفد المرافق له فى لقاء للود والتعارف وذلك فى إطار زيارة الوفد الكنسى لكنائس الأقباط الكاثوليك بالمنصورة وذلك بحضور كل من أعضاء البرلمان عن محافظة الدقهلية النائبة الدكتورة مرفت عازر والنائب وحيد فودة والدكتور مكرم رضوان. من جانبه أعرب نيافة الأنبا بولا عن سعادته بوجوده فى محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن الدقهلية من المحافظات العريقة التى قدمت لمصر العديد من الأعلام فى شتى المجالات الفكرية والدينية والفنية والأدبية. وفى نهاية اللقاء أعرب الوفد الكنسى عن شكره وتقديره للمحافظ لحسن استقباله وحفاوته البالغة التى لمسوها خلال اللقاء.

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