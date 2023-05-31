مدير مكتب محافظ شمال سيناء ووكيل مديرية التعليم يزوران مصابي الدبلومات الفنية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 07:28 مساءً - بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قام اللواء مصطفى محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، بزيارة المصابين في حاث انقلاب سيارة ملاكي تقل ملاحظين للدبلومات الفنية، وذلك في مستشفي العريش العام، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور مدير عام المستشفى.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين داخل المستشفى، وتوفير كافة احتياجاتهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

ومن جانبه قال حمزة رضوان، إن الملاحظين كانوا في طريقهم من العريش محل إقامتهم الي لجان مدرسة بئر العبد الصناعية، مدرسة محمود حسن الثانوية بنات، مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة، بإدارة بئر العبد التعليمية، حيث انقلبت السيارة التي يستقلونها في منطقة سبيكة.

وأضاف الدكتور أحمد منصور أن المصابين هم كلا من هدى أمين عبد المجيد، محمد حسين حسن، ابتسام ابراهيم محمود، علياء محمود ابراهيم، وحالتهم مستقرة بعد حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية.