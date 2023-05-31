وزير الخارجية يستقبل مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب فى بداية اللقاء عن ترحيب مصر الدائم بالحوار مع مفوض الاتحاد الإفريقى حول مختلف الموضوعات المرتبطة بحالة السلم والأمن فى القارة الإفريقية، مشيرا إلى حرص مصر على دعم الاتحاد وأجهزته، وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الإفريقى.

وأوضح "شكرى" فى هذا الإطار، أن ما تشهده القارة من تحديات أمنية متزايدة، واتساع لرقعة الحروب والمعاناة الإنسانية المرتبطة بها، يحتم من تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين المفوضية الإفريقية وأجهزتها والدول الأعضاء، لاسيما الدول التى لها باع طويل فى دعم وتعزيز القدرات الإفريقية فى مجال حفظ وبناء السلام مثل مصر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب عن الامتنان لمشاركة بانكولى فى ورشة العمل التى تعقدها وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الإفريقى ووكالة التنمية الإفريقية "النيباد" حول مراجعة سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

وفى هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للمضى قدما فى جهود تفعيل عمل مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فى ظل الأهمية التى يحتلها هذا الملف فى الأولويات المصرية، وخاصة مع ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الملف على مستوى الاتحاد الإفريقى، والاحتياج الواضح للدول الإفريقية لنشاطه، مع تعدد الصراعات بالقارة وآخرها الوضع فى السودان.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد السيد وزير الخارجية على خطورة الأوضاع الراهنة ومتابعة مصر الدقيقة للتطورات الجارية وانخراطها مع كافة الشركاء المعنيين والآليات القائمة للعمل على تسوية الأزمة فى أسرع وقت.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق بين تلك الآليات، وإشراك السودان فى أية ترتيبات أو مقترحات ذات صلة بتسوية الأزمة، وذلك حفاظا على ملكية الأشقاء فى السودان لتلك الحلول والمقترحات وضمانا لاتساقها مع متطلبات السودان والأوضاع على الأرض.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى، أكد على حرص مفوضية الاتحاد الإفريقى الكامل على التنسيق مع دول جوار السودان، وفيه مقدمتها مصر، من أجل تحقيق السلام فى السودان ووقف الحرب الدائرة، وتأسيسا على ذلك، فقد تم اختيار مصر لتكون ضمن مجموعة مصغرة من الدول التى ستمثل دول الجوار فى مناقشات مجلس السلم والأمن الإفريقى ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق التى تم وضعها للتعامل مع الأزمة السودانية خلال المرحلة القادمة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن اللقاء شهد أيضا مناقشة ملف إصلاح مجلس السلم والأمن الإفريقى، وسد النهضة، والوضع فى ليبيا، بالإضافة إلى صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقى، والذى يضطلع بدور فى الوقاية من النزاعات وبناء القدرات ودعم السلام فى القارة الافريقية.