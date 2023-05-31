رئيس الوزراء يشيد بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه ترأس اليوم مع نظيره الفلسطينى الدكتور محمد أشتية، جلسة مباحثات رسمية موسعة، معتبرا أنها جاءت فى توقيت مهم للغاية، وشهدت بحث عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك فى عدة مجالات، وذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ولفت مدبولى إلى أن الوفد الفلسطينى رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء فلسطين، زار خلال تواجده بمصر، عددا من المؤسسات، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء الفلسطينيين ونظرائهم المصريين، معربا عن تطلعه لترجمة نتائج تلك اللقاءات إلى مشروعات تعاون بين مصر وفلسطين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع إلى النتائج المهمة لعدد من الأنشطة الرئاسية، فعلى الصعيد الخارجى، أشار مدبولى إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى، التى انعقدت لبحث الأزمة الراهنة فى السودان، حيث أكد الرئيس فى كلمته استمرار مصر فى بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنسانى المتدهور.

كما لفت رئيس الوزراء، أيضا إلى استقبال الرئيس، لـ "فيليبو جراندى" المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وما تضمنه اللقاء من إعراب المفوض السامى عن تقدير المفوضية للجهود التى تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، انطلاقا من محورية الدور المصرى على المستويين الإقليمى والدولى فى هذا الإطار، وكذا تأكيد حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر فى هذا الملف.

وعلى الصعيد المحلى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، مؤكدا أن هذه النوعية من المشروعات الضخمة لها أهمية بالغة فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الصادرات.

كما أشار مدبولى إلى الرسائل المهمة والقوية التى تضمنها حديث الرئيس خلال الافتتاح، لاسيما فيما يخص دعوة القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع التعدين، من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع، وكذا التشديد على حرص الدولة المصرية على تذليل كافة المعوقات أمام حركة الاستثمارات.