على غداء عمل.. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 08:29 مساءً -

اجتمع معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بدولة رئيس وزراء الفاتيكان، صاحب النيافة، الكاردينال بيترو بارولين، وذلك على غداء عمل جرى خلاله مناقشةُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصةٍ التعاون الثنائي في مجال دعم برامج التحالف الحضاري بين الأمم والشعوب ومن ذلك التعايش الأمثل في مجتمعات التنوع الديني والثقافي والإثني على ضوء المشتركات بين الجميع انطلاقاً من استيعاب الحكمة الربانية في الاختلاف والتنوع وأنها لاتنعي حتمية الصداع والصراع بين الحضارات كما هي النظريات المتشائمة والخاطئة.

وقد نوه نيافة الكاردينال بارولين باللقاء الناجح والاستثائي بين معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين وبابا الفاتيكان.