البابا تواضروس يرأس عشية دخول العائلة المقدسة لمصر (صور)

جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر وذلك بكنيسة القديس أبى سرجة بمصر القديمة.





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