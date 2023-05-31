خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويدخل ضمن تلك الخطة، حوافر إيجابية أول يونيو للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب، بالإضافة إلى ضبط معدلات الزيادة السكانية، والارتقاء بخصائص السكان.
ويرصد دوت الخليج فى هذا الإنفوجراف خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد.
كما أن هناك تركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطى تنفيذها 70% وتقليل الإنفاق وتوجيهه للمشروعات ذات العائد.
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