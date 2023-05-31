«ابدأ» تشارك فى جلسات لجنة التعليم ضمن جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" اليوم، فى جلسة الحوار الوطنى الاستثنائية الخاصة بمناقشة مشروع قانون التعليم المحال من مجلس الوزراء، حول إنشاء مجلس وطنى أعلى للتعليم والتدريب، كما شاركوا فى إحدى الجلسات النقاشية للجنة التعليم فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، الأسبوع الماضى والتى جاءت بعنوان التعليم قبل الجامعى، بين التوقعات والفرص والتحديات.





حيث بدأت نهال الأشقر، عضو مبادرة "ابدأ" حديثها بالتعريف بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى التاسع والعشرين من أكتوبر الماضى، ثم استطردت حديثها بالإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية التى تتبناها مبادرة"ابدأ"، والتى تهدف إلى إعادة هيكلة وتحسين وتطوير أداء نظام التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، فضلا عن تحقيق تغيير فعلى وملموس فى النظرة المجتمعية النمطية للتعليم الفنى والتقنى ورسم صوره ذهنية أفضل عن العمالة الفنية والتقنية والحرفية فى مصر، وذلك بالعمل خلال أبعاد أساسية، بعد أكاديمى، بعد اجتماعى، بعد تشريعى، بعد عملى، وبعد إعلامى، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لكى تكتمل الصورة الذهنية الإيجابية فى أذهان المجتمع لا بد أن تتكامل الخطة الإعلامية مع بعض المحاور التنفيذية والتشريعية.

وفى سياق متصل ذكر المهندس نادر حرب، عضو مبادرة "ابدأ" عدد من التحديات فى مجال التعليم الفنى والتقنى، ولعل أبرزها: تعدد الجهات، وعدم وجود منهجية واحدة واضحة ومحددة للتعليم الفنى فى مصر؛ مما أدى إلى تضارب المعايير، وتشتت وإزدواجية الجهود، بالإضافة إلى عدم وجود مسار مستقبلى واضح لخريجى التعليم الفنى والتقنى، مع وجود فجوة كبيرة بين المناهج والتطور التكنولوجى واحتياجات سوق العمل.

وفى هذا الصدد، أعلن نادر حرب عن البدء فى تنفيذ المشروع الوطنى لتطوير التعليم والتدريب المهنى "EGY - TVET" تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية من شركاء التنمية، وعلى رأسهم اتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى يهدف بشكل عام إلى توحيد الرؤى وتكامل الجهود لتطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى وفقا لمتطلبات المجتمع الصناعى، لخلق جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة انطلاقا من أن الفنى الماهر هو روح الصناعة والتى تعد السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفى ختام جلسة اليوم، أعرب المهندس نادر حرب، عن عدد من التوصيات لتحقيق الهدف المرجو من المجلس بتوحيد الجميع تحت مظلة واحدة، وهم:-

- فى حالة الموافقة على المجلس لابد من وضع واستراتيجية واضحة من البداية لتحديد الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة لدراسة احتياجات سوق العمل المحلى والدولى وتحديد دور واضح لمجالس المهارات القطاعية واتحاد الصناعات المصرية.

- تفعيل دور الأكاديمية الوطنية للتدريب المعتمدة دوليا، لتصبح شريك أساسى مسئول عن تدريب المصريين وغير المصريين وعن الإصلاح الإدارى للدولة.

- مراعاة وجود عدد من رجال القانون فى المجلس لتفادى الاصطدام بالقوانين والتشريعات والدستور.

- النظر فى دور المجالس الأخرى بضمها للمجلس أو حلها، مثل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمركز القومى للبحوث التربوية.

- وجوب استقلالية الرقابة على جهات التعليم عن الوزارات المعنية، لتحقيق مبدأ الشفافية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة تغيير ثقافة التعليم فى مصر، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، والبدء فى تصميم برامج متطورة للتدريب والتأهيل لتنمية مهارات الطلاب بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.