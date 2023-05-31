حجازى: التحول الرقمى فى التعليم ضرورة حتمية بجميع المراحل

جدة - نرمين السيد - وتأتى مشاركة الدكتور رضا حجازى، ضمن حضور مكثف لوزراء التربية والتعليم العرب، لاستعراض التجربة المصرية فى دمج التحول الرقمى فى منظومة التعليم، حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب المختلفة فى مجال التعليم وصياغة توجهات ورؤى مستقبلية لتطويره وتعزيز آليات التعاون بين الدول العربية فى ذات المجال.

وألقى الدكتور رضا حجازى كلمة، خلال الجلسة الوزارية بالمؤتمر، أعرب فى مستهلها، عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر، مقدما التهنئة للدكتور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بالمملكة المغربية على رئاسة الدورة الثالثة عشر للمؤتمر، مشيدا بعنوان المؤتمر الذى يركز على أحد أهم التحديات المعاصرة فى مجال التعليم، كما توجه بالشكر لدولة فلسطين على الجهود التى بذلتها فى هذا الصدد.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التقنيات الرقمية الحديثة بوتيرتها المتسارعة أصبحت واقعا فى الحياة اليومية، وبات لها أثرا واضحا وملموسا فى جميع المجالات، مما يجعل التحول الرقمى فى التعليم ضرورة حتمية ووجودية فى مختلف مراحل التعليم، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كورونا سرعت من وتيرة استخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية، كما أنه أصبح من الضرورى العمل على إكساب الأطفال والشباب الكثير من المعارف والمهارات الرقمية والحياتية اللازمة، لمواكبة المتغيرات المستقبلية سريعة التطور.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى غيرت جميعها من شكل ومواصفات وظائف المستقبل، وعليه تبذل وزارة التربية والتعليم المصرية جهودا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمى فى التعليم بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة ويتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريجى المستقبل، مشيرا إلى أن جيل الطلاب الحالى هو جيل رقمى.

وتابع أن التحول الرقمى فى التعليم ليس عملية تقنية فقط، ولكن يجب أن يكون عنصرا أساسيا فى تيسير تحقيق التحولات المرجوة وكفايات تعليم المستقبل، حيث تمكن الرقمنة فى التعليم من تطبيق مبادئ تفريد التعلم والتعلم الذاتى، والعمل الجماعى وتطويع الاستخدام التطبيقى للمعارف الجديدة وخلق أنماط بنائية للمشاركة عن طريق تقبل التعليقات من الزملاء والمشاركة فى مجموعات عمل، وإنتاج معارف وحلول مشتركة، كما يجب دمج التكنولوجيا فى برنامج التعليم ولا تقدم التكنولوجيا منفصلة، وذلك لمراعاة أنسنة التعليم.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن تطوير المناهج الدراسية فى مصر يستهدف التحول من الحفظ والتلقين إلى تحفيز الابتكار والابداع ومن القفز على النتائج إلى معاناة العمليات، فضلا عن تقييم الطلاب عن طريق قياس نواتج التعلم والمفاهيم الكبرى التى ترتكز على المهارات الحياتية.

وتابع، أن تطوير المنظومة التعليمية فى مصر يشمل كافة جوانب المنظومة سواء فيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية والمنصات التعليمية وبنوك الأسئلة التى يتم سحب أسئلة الاختبارات منها، فضلا عن تطوير أساليب تقييم الطلاب على مدار العام.

وأكد حجازى أن الاهتمام بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن انتقاء واختيار المعلمين فى مصر حاليا يتم وفقا لعدد من المعايير بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية فى إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل، وذلك من خلال امتلاكهم المهارات المهنية والمعارف والقيم والسلوكيات المهنية السليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمى لن يغنى عن المعلم بل يساعده على أداء دوره فى إعداد المواد التعليمية وقيادة العملية التعليمية، وكل ذلك يتم فى مبنى مدرسى ذكى مرن متعدد الأغراض.

وأوضح أن مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية تستلزم التخلى عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، والتى تعجز عن استيعاب مقتضيات التحول الرقمى والتربية فى عصر مجتمعات التعلم، ومن هنا تتجلى الأهمية البالغة لموضوع مؤتمر اليوم، مشيرا إلى أن الدول العربية تجتمع خلال المؤتمر لتبادل التجارب، وتعزيز التعاون العربى فى تطوير أهداف وغايات ومفاهيم وأساليب جديدة للتعليم، لضمان اكتساب المتعلمين المهارات الضرورية للقرن الحادى والعشرين.

وقال الوزير إنه فى ضوء الدراسات والبحوث فى علوم المستقبل ومدخل الهيوتاجوجيا "Heutagogya"، طرح عددا من التساؤلات حول ماهية تعليم المستقبل وهل سيتعلم الطلاب خارج غرفة الصف مدعومين بأجهزة مختلفة، مستمعين لمعلمين من اختيارهم، مشيرا إلى أن مهارات التعلم لن تقتصر على الورق، بل سترتكز على أداء الطلاب فى مجالهم، مؤكدا أن التعليم سيأخذ أشكالا مختلفة.

وطرح الدكتور رضا حجازى مجموعة من المبادئ التى ستشكل ملامح التعليم خلال السنوات العشرين القادمة، وهى أنه لم تعد المناهج الجاهزة والمفروضة من مستويات أعلى مناسبة للجيل القادم بل يجب أن تكون المناهج عبارة عن بناء اجتماعى متجدد ومفتوح السياق ويشارك فى إعداده وبناءه الطلاب والمعلمين وتخاطب علوم المستقبل وريادة الأعمال.

وتتضمن المبادئ التى طرحها الدكتور رضا حجازى أيضا التحرر من الزمان والمكان من خلال إتاحة فرص متعددة للتعلم خلال أيام الدراسة، حيث أشار الوزير إلى أن أدوات التعلم الإلكترونى توفر فرصا للتعلم عن بعد، وللتعلم الذاتى، كما يمكن أن يتم دراسة الجزء النظرى من المنهج خارج الفصل، بينما يتم تدريس الجزء العملى وجها لوجه داخل الفصل وبشكل تفاعلى.

كما طرح الوزير مبدأ تفريد التعلم والإسراع التعليمى من خلال توفير أدوات تعليم تتوافق مع قدرات الطلاب ليصبح الطلاب معززين بشكل إيجابى خلال عملية التعلم الفردية، وكى يتعلم كل طالب وفق سرعته فى التعلم.

وتضمنت المبادئ أيضا التعلم القائم على المشاريع، حيث أشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه بما أن المهن تتكيف مع مستقبل اقتصاد العمل الحر، فطلاب اليوم سيتكيفون مع التعلم القائم على المشاريع، وهو ما يعنى أن عليهم تعلم كيفية استخدام مهاراتهم فى فترات قصيرة وظروف متنوعة واستخدام مدخل القيم فى مراحل الطفولة المبكرة لتكوين جيل متوافق مع العادات والتقاليد التى يتميز بها المجتمع المصرى.

كما طرح الوزير مبدأ إدارة وإنتاج المعرفة التى ستصبح المهارة الأساسية الجديدة والتى تتضمن تقديم المعرفة النظرية فى أرقام، واستخدام استدلالات العقل البشرى لاستنتاج المنطق والتوجهات من هذه البيانات ودمج الهندسة مع العلوم والمجالات المستعرضة فى المناهج.

كما تطرق الدكتور رضا حجازى إلى إحلال التقييم محل الاختبارات والذى يمكن من قياس المعرفة الحقيقية للطلاب أثناء عملية التعلم والتى تستهدف بدورها تطبيق المعرفة بدلا من الحفظ والتلقين.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه خلال العشرين عاما المقبلة سيكون الطلاب أكثر استقلالية فى عملية تعلمهم، وسيصبح التوجيه والإرشاد عاملا أساسيا لنجاح الطلاب، وسيشكل المعلمون نقطة مركزية فى توجيه الطلاب للمعلومات الأساسية بين الكم الهائل من المعرفة ليشقوا طريقهم من خلالها.

وفى إطار آخر، تطرق الوزير إلى الواقع التعليمى فى الدول العربية، مشيرا إلى أنه يذخر بالعديد من الجهود التى تستحق التقدير والإشادة فى مجالات تطوير التعليم،خاصة فى مجال التحول الرقمى، وفى نفس الوقت تشير الشواهد إلى وجود فجوات فى منظومات التعليم فى بعض الدول العربية فى مجال التحول الرقمى ومنها محتوى المناهج وأساليب التدريس والتقويم التقليدية، والتى تعزز التلقين والحفظ، ولا تراعى كفايات ومهارات القرن الحادى والعشرين، مشيرا إلى أن التمويل مازال يشكل عقبة نحو تحقيق مبدأ الشمول فى مجال التحول الرقمى وإتاحة وصول التقنية إلى الجميع، بالإضافة إلى ندرة الكوادر البشرية القادرة على إدارة التحول الرقمى ومقاومة الثقافة المجتمعية للتغيير، وعدم تكامل عناصر الحوكمة والمراقبة لحماية البيانات، وضوابط الأمن فى المنصات التعليمية.

واستعرض الوزير النقاط الأساسية فى مجال كفايات تعليم المستقبل وفى مجال التحول الرقمى من واقع التجربة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لتغير القناعات وتطوير المفاهيم لبناء أسس التحول من التعليم إلى التعلم، وإعادة التعلم، والتعلم مدى الحياة، بما يتطلبه ذلك من تغيرات فى بنية التعليم ومحتوياته وأساليبه وقد بدأت مصر فى اتخاذ خطوات حقيقية لتطوير محتويات التعلم، وتغيير أساليب الامتحانات.

وأكد الوزير ضرورة اكتساب المتعلمين مهارات القرن الحادى والعشرين ومهارات ما وراء المعرفة التطبيقية، وهى المهارات القابلة للانتقال طوال حياتهم مثل مهارات التفكير الناقد، ومهارات حل المشكلات، وإدارة المعرفة، والعمل الجماعى والتفكير الإبداعى، موضحا أن وزارة التربية والتعليم المصرية تعمل حاليا على التدرج فى دمج هذه المهارات فى المناهج الجديدة وتدريب المعلمين عليها.

وتابع الوزير مؤكدا على الاهتمام بالدور الأساسى لكل من المعلم والمدرسة، والذى لا يمكن الاستغناء عنه إطلاقا فى إطار التحول الرقمى، ولكن مع تغير فى الأدوار، حيث يتركز الدور الجديد للمعلم على التدريب والتوجيه والدعم والتحفيز والتنظيم والتنسيق واستخدام بدائل تدريسية إبداعية لتعميق المعارف المكتسبة، وتطبيق الفكر التربوى الذى يتناسب مع معطيات القرن الحادى والعشرين، إضافة إلى ذلك ضرورة وضع عمليات تعزيز القدرات، وبناء المهارات التقنية المتكاملة لجميع المسؤولين فى العملية التعليمية (معلم) وإدارة وحوكمة ومحتوى تعليمى وأدوات تقويم على رأس أولويات العمل، فضلا عن أهمية تعزيز المحتوى والأنشطة التعليمية الرقمية ضمن عناصر الدراية العلمية والإعلامية نظرا لتعرض الطلاب والمعلمين لأخبار زائفة ومغالطات إعلامية، وحقائق علمية مضللة.

وفى ختام كلمته، قدم الوزير الشكر والتقدير للمملكة المغربية على حسن الاستضافة، وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، لتوجيه الدعوة الكريمة للمشاركة فى هذا المؤتمر الموقر.

وتقدم الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لمنظمة الألكسو بدرع المنظمة للدكتور رضا حجازى؛ تقديرا لحصول جمهورية مصر العربية على مركز متقدم فى جودة التعليم على المستوى الدولى مع التميز فى تطبيق التعلم الالكترونى فى التعليم قبل الجامعى.