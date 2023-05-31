محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17 %

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 09:34 مساءً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) للعام الدراسى 2022/ 2023 ( الدور الأول ) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.