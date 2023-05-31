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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17 %

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 09:34 مساءً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 ( الدور الأول )  وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

 

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  والمكفوفين 100%.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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