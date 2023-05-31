محافظ القاهرة يشارك فى احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فى الاحتفال الذى أقيم تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة.





وتستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة 3 أيام.

كما شهد الحفل، مشاركة أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة، وجيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وفى نهاية الحفل، قام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم فى تطوير مسار العائلة المقدسة.