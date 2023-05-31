رسائل البابا تواضروس فى الاحتفال بدخول العائلة المقدسة مصر (إنفوجراف)

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وتحدث البابا تواضروس فى هذا الاحتفال، وأكد أنه عيد مصرى كنسى من القرن الأول الميلادى، ومصر تعيش الأصالة قبل اكتشاف قارات ودول.
ويرصد دوت الخليج فى هذا الإنفوجراف، رسائل البابا تواضروس فى الاحتفال بدخول العائلة المقدسة مصر.
كما وجه البابا تواضروس عدة رسائل أخرى، وأكد أن مصر محفوظة، وعلى مر التاريخ ممسوحة بغطاء روحى.
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