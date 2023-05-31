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رسائل البابا تواضروس فى الاحتفال بدخول العائلة المقدسة مصر (إنفوجراف)

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أحمد عبده 2023-05-31 22:46 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أقيم اليوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بكنيسة المغارة والشهيدين سيرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتحدث البابا تواضروس فى هذا الاحتفال، وأكد أنه عيد مصرى كنسى من القرن الأول الميلادى، ومصر تعيش الأصالة قبل اكتشاف قارات ودول.

ويرصد دوت الخليج فى هذا الإنفوجراف، رسائل البابا تواضروس فى الاحتفال بدخول العائلة المقدسة مصر.

كما وجه البابا تواضروس عدة رسائل أخرى، وأكد أن مصر محفوظة، وعلى مر التاريخ ممسوحة بغطاء روحى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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