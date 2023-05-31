مجلس الدولة يبحث مع رئيس المعهد الفرنسى التعاون القضائى

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، ديفيد سادوليه المستشار الثقافى الفرنسى فى مصر رئيس المعهد الفرنسى والوفد المرافق له، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالين القانونى والقضائى بين مصر وفرنسا





وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الدولة عن ترحابه الشديد بالزيارة التى تدعم مسيرة التعاون فى المجالين القانونى والقضائى فى ضوء حرص إدارة مجلس الدولة على تنمية المهارات العلمية والثقافية والتبادل الثقافى للسادة مستشارى، وأعضاء مجلس الدولة. ومن جانبه، أعرب ديفيد سادوليه عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة المصرى، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء بالنسبة له ولفريق عمله، وأنَّ التعاون المزمع تحقيقه مستقبلاً سيشهد تطويرًا للعلاقة بين مجلس الدولة فى مصر ومجلس الدولة الفرنسى، مع التأكيد على دعم التعاون المشترك فى المجالين القانونى والقضائى.

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