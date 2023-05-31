الأهلي يعلن حضور 50 ألف مشجع لمباراة الوداد المغربى بنهائى أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 11:28 مساءً - أعلن العامرى فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، والتي يخوضها الفريق الأحمر، أمام نظيره الوداد المغربي، مساء الأحد المقبل.

ونشر العامري فاروق منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وقال: "50 ألف السعة الكاملة للاستاد إن شاء الله.. ربنا يوفقنا إن شاء الله".

وكانت الجهات الأمنية أعلنت السماح بحضور 20 ألف متفرج لحضور المباراة المرتقبة، وتم طرح هذا العدد بالأمس.

وتأهل الوداد للمباراة النهائية لدوري الأبطال على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، فى نصف النهائي، بالتعادل 2 - 2، مستفيدا من قاعدة التسجيل خارج ملعبه.

ويخوض الوداد الرياضي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والخامسة في تاريخه، بعد أن سبق له التتويح باللقب القاري سنوات 1992 و2017 ثم 2022.