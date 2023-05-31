إشبيلية ضد روما.. ديبالا يسجل هدف الذئاب الأول فى الدقيقة 35

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 مايو 2023 11:28 مساءً - سجل الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا فريق روما ضد إشبيلية الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست في نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، وسط حالة من الشغف لجماهير نادي العاصمة الباحثة عن اللقب القاري الثاني بعد التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يودخل فريق إشبيلية المباراة بحثاً عن التتويج باللقب السابع في تاريخه بعدما استطاع الفوز في 6 نسخ سابقة ليواصل تحطيم رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقاً للقب.

في المقابل يمنى نادي روما نفسه بالعودة الى إيطاليا باللقب الأول في الدوري الأوروبي والثأر من الهزيمة التاريخية التي مني بها الفريق قبل سابق في تسعينات القرن الماضي في نفس المسابقة.

وتلقى نادي روما دفعة معنوية قبل يومين من المباراة بعودة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا للتدريبات الجماعية بعدما غاب الفترة الماضية وتحديداً المباريات الثلاث لروما في الدوري الإيطالي.

إشبيلية ضد روما

ويعول البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما على تاريخه المضيء في نهائيات البطولات القارية خاصة وأنه لم يعرف طعم الخسارة في 5 مباريات نهائية قبل مواجهة اليوم.

وسبق والتقى الفريقان فى بطولة الدوري الأوروبي في مباراة واحدة، ونجح إشبيلية فى الفوز على روما بهدفين فى المباراة التى أقيمت فى نسخة 2019-2020.

ويتفوق نادي روما في القمة التسويقية بواقع 317 مليون يورو مقابل 209 مليون لنادي إشبيلية بينما يعتلي النجم الإنجليزي تامي أبراهام قائمة أغلى اللاعبين بواقع 45 مليون يورو، بينما يأتي يوسف النصيري كأغلى لاعبي فريقه بواقع 15 مليون.

وتأهل فريق روما الى نهائي الدوري الأوروبي بعدما استطاع الفوز على باير ليفركوزن بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين حسم فيها مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأولمبيكو، بينما انتهت العودة بالتعادل السلبي.

بينما تأهل نادي إشبيلية الى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعدما فاز على يوفنتوس بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين بعدما استفاد من تعادل ثمين في أليانز ستاديوم بمدينة تورينو بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز على ملعبه بنتيجة 2-1.

إشبيلية ضد روما

وعلى الصعيد الفردي يسعى خيسوس نافاس لاعب فريق إشبيلية الى التتويج الرابع في بطولة الدوري الأوروبي في مسيرته كأكثر لاعب يحظى بشرف التتويج القاري لهذه المسابقة.

وتعكس الظروف الخاصة لكلا الفريقين في البطولات المحلية حاجة كليهما للفوز بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

وأنقذ نادي إشبيلية موسمه بالبقاء في الدوري الإسباني بعدما أطاح بمدربه لوبيتيجي بسبب تراجع النتائج وتعيين المدير الفني الحالي خوسيه لويس مينديليبار والوصول الى المركز الـ11 قبل جولة واحدة من ختام الليجا.

بينما يتواجد نادي روما في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل جولة من الختام وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس ويكافح من اجل التواجد ببطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

وجاء تشكيل إشبيلية ضد روما كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نافاس- بادي- جوديلي- تيليس.

خط الوسط: فيرناندو- أوليفر توريس - راكيتيتش.

خط الهجوم: أوكامبوس- يوسف النصيري – بريان جيل.

بينما جاء تشكيل روما للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: روي باتريسيو.

خط الدفاع: إيبانيز، مانشيني، سمالينج.

خط الوسط: ماتيتش، كريستانتي، ماتيتش، سبيناتزولا.

خط الهجوم: بيليجريني، ابراهام، ديبالا.