«تعليم القاهرة» تكشف موعد إعلان نتيجة الصفين الأول الثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه من المقرر إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام 2022/2023، للصفين الاول والثانى الثانوى، غدا الخميس 1 يونيو 2023.





واعتمد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح 85.1%. وينتظر الطلاب إعلان النتائج عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برقم الجلوس، غدا الخميس.

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