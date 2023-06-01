درجة الحرارة تصل إلى 40.. نصائح مهمة للوقاية من ضربات الشمس

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية اليوم، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "موجه شديدة الحرارة".

وتابعت: "للمرة الأولى فى ربيع 2023 من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) يومى الخميس والجمعة (1؛2يونيو 2023)".

وأضافت: "يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية".

وإليكم بعض النصائح التى يفضل إتباعها:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الس 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.

2-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

3-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

4-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.