"جاهزين للتحدي" شعار اليوم العالمي للتصلب المتعدد وبرتوكول تعاون مع منظمات المجتمع المدني لصالح رعاية المرضي وتوفير العلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 12:30 صباحاً - انطلقت فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد (MS) برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، وبحضور الدكتورة سحر فرج مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة والأستاذ الدكتور إسماعيل رمضان رئيس اللجنة العلمية لليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد (MS) ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الإسكندرية والدكتورة دينا زمزم استاذ أمراض المخ والأعصاب جامعة عين شمس وبمشاركة الأستاذ الدكتور عبدالله أبو طالب خبير السياسات الصحية بمنظمة الصحة العالمية ومستشار وحدة تقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع جمعية جلسبور العلمية شريك الأمم المتحدة وأكثر من مائة وعشرون طبيب مختص.

وقد صرح الدكتور إسماعيل رمضان رئيس اللجنة العلمية لليوم العالمي للتصلب المتعدد بأن هناك العديد من الأسباب التي تكمن وراء الإصابة بمرض التصلب المتعدد أهمها اضطراب المناعة وعلى الرغم من أنه ليس مرضاً وراثياً إلا أن العوامل الوراثية تلعب دورا هاماً في جعل بعض الاشخاص عرضه للاصابة به والمدخنون اكثر عرضة للاصابة به، ونسبة إصابة النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال.

كما أكدت الدكتور دينا زمزم استاذ المخ و الاعصاب و المشرف على وحدة (MS) بوزارة الصحة ان هناك محاولات قوية من الدولة لمواجهة انتشار مرض التصلب المتعدد , و ان وزارة الصحة انشات العديد من المراكز العلاجية , لتوفير العلاج للمرضي بأقل النفقات .

هذا و قد شارك فى فعاليات اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد , العديد من جهات التحالف الوطني للعمل التنموي و منظمات المجتمع المدني , و قد اشار الدكتور وليد فؤاد المنظم العام لفعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد , الي توقيع مشروع لتحسين السياسه الصحيه لمرض التصلب المتعدد بالتعاون مع شريك للأمم المتحدة بمناسبه اليوم العالمي للتصلب المتعدد.

كما تم الإعلان عن مشروع بحثي خاص بتحسين السياسه الصحيه الخاصه بمرض التصلب المتعدد, وقد صرح الأستاذ الدكتور عبدالله أبو طالب خبير السياسات الصحيه بمنظمه الصحه العالميه بأن المشروع يعد نواه للتعاون بين كافه الشركاء في منظومه العلاج شاملا وزاره الصحه والجمعيات الاهليه والجامعات بالتعاون مع شريك للأمم المتحده وتوافقا مع سياسه الدوله من تحقيق الشراكه بين كافه شركاء الصحه . ويشمل المشروع تحسين الموارد الصحيه بعد تطبيق احدث طرق تقييم التكنواوجيا الطبيه عن طريق وحده تقييم التكنولوجيا الطبيه بالوزراه وتحسين وحل المشاكلات المتعلقه بالمرض والعلاج عن طريق اللجنه العليا للتصلب المتعدد بالوزراه وتطبيق احدث طرق التكنولوجيه للعلاج او للتحكم تمهيدا لنشر التجربه المصريه في الدوريات العالميه الخاصه بالمرض وهوا يعد التعاون الاول والتنسيق بين وحده تقييم التكنولوجيا الطبيه بالوزاره ولجنه التصلب المتعدد، ان هناك بروتوكول تعاون مشترك سيوقع مع منظمات المجتمع المدني المشاركة لتوفير حملات قومية تحت إشراف معالي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وبتوجيهات الرئيس لتوقيع الكشف لمبكر للمرضي وتوفير العلاج.

واختتم الأستاذ الدكتور ايهاب كمال مستشار وزير الصحة لشئون التعليم الطبي و المهني أن هناك دورات تدريبية ستعقد بمقر الاكاديمية لتوفير كافة الخبرات المستلزمة للاطقم الطبية , حتى يتسني توفير افضل طرق التشخيص و العلاج , و تقديم رعاية متكاملة لكافة المرضي .