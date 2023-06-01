طقس الخميس.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حارا على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص لـ أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الادارية 40 27

6 أكتوبر 40 28

بنهـا 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 27

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 40 27

طنطا 38 26

دمياط 34 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 40 27

السويس 38 26

العريش 34 25

رفح 35 25

رأس سدر 40 25

نخل 36 20

كاترين 30 16

الطور 36 22

طابا 35 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 37 25

العلمين الجديدة 36 25

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 36 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 26

حلايب 31 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 40 27

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 41 27