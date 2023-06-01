كرم جبر: يجب نبذ التعصب.. أنا زملكاوى وأشجع الأهلى فى دورى الأبطال (فيديو)

جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة cbc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وشدد كرم جبر على أن النادى الأهلى يمثل مصر حاليا، فى دورى أبطال إفريقيا، ولابد أن يدعمه كل مصرى يحب بلده بغض النظر عن انتماءاته لأى فريق آخر، وألا تكون هناك عداوة أو سخرية من أحد.
وتابع: "أنا شخصيا زملكاوى، وأشجع الأهلى فى مباراة الذهاب والإياب فى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى"، مطالبا الجميع بأهمية التحلى بالروح الرياضية التى تعلى مصلحة الوطن فوق أى اعتبار.
جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد ستكون يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب يوم الأحد 11 يونيو فى المغرب فى تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت القاهرة.
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