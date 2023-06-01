جدة - نرمين السيد - وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وأن العمل مستمر فى العطلات والأعياد الرسمية، لافتا إلى أن اللجان تعمل اليوم بكامل طاقتها فى كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.
وأشار إلى أن المواقع التخزينية التى تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة تبلغ سعتها التخزينية 272 ألف طن، شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعى المصرى و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، موضحا أن كل موقع به لجنة، وأن الجميع يعمل على قدم وساق من كافة الجهات المشاركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 315 ألفا و279 طنا من الأقماح لمواقع التخزين بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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